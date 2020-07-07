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خسر الأب مصارعة الذراعين أمام الابن فاشتعلت مواجهة مسلحة لمدة 8 ساعات

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كيرتس زيمرمان
كيرتس زيمرمان

فتحي مجدي

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أشعلت خسارة أب مخمور أمام ابنه الصغير في مصارعة الذراعين مواجهة استمرت ثماني ساعات بولاية كنتاكي الأمريكية. 

وكان كيرتس زيمرمان (55 عامًا) في حالة سكر عندما تحدى ابنه الصغير في مسابقة مصارعة الذراعين في وقت مبكر الاثنين في منزل بفلورنسا، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بون.

وقالت الشرطة إن زيمرمان "انزعج" بعد أن خسر أمام ابنه عدة مرات، مما أثار خلاف بينهما تحول إلى مشادة. 

إذ شرع الأب في الإمساك بمسدس بينما كان ابنه يصعد في الطابق العلوي وأطلق رصاصتين داخل المنزل.

ورفض زيمرمان - الذي أخبر الشرطة أنه أطلق مسدسه على السقف - الامتثال لأوامر الشرطة عندما وصلت إلى المنزل، مما أدى إلى مواجهة استمرت ثماني ساعات.

وقال مسؤولو الشرطة: "تحدث فريق التفاوض بشأن رهائن مكتب عمدة مقاطعة بون مع زيمرمان طوال الصباح وتفاوض في نهاية المطاف على الاستسلام الآمن".

وأضافوا أن اثنين من أقارب زيمرمان خرجا من المنزل دون أن يصابا بأذى.

ولم تحدد السلطات عمر وهوية نجل زيمرمان. وقالت الشرطة إن زيمرمان، الذي نُقل إلى المستشفى ليتم تقييم حالته الصحية، سيواجه اتهامات بالتعرض للخطر من الدرجة الأولى الوحشي بمجرد إطلاق سراحه، وسيتم نقله إلى مركز احتجاز مقاطعة بون.

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