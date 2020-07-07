لأول مرة.. مصر تحصل على مقعد دائم في المنظمة العالمية بجنيف

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مصر

جنيف

مقعد دائم

المنظمة العالمية

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز نجح فى حجز مقعد دائم للمكتب المصري فى مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وكان المؤتمر للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وحضور دينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن العلامات التجارية نجحت في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 103 دولة، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية وان المندوب المصرى استلم العمل فى يناير 2020.
وأشار “عشماوى” إلى أنه تم عقد لجان القيد فى سجل وكلاء البراءات وتم الانتهاء من طلبات القيد المقدمة للجهاز بعد توقف انعقاد اللجنة لفترات طويلة ، كما تم تفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية وكذلك تشكيل لجنة وطنية.
وأوضح أن ذك يهدف إلى تفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية لثلاث منتجات زراعية لمحافظة مطروح ” التين – العنب – الزيتون “بالقرار الوزارى رقم (81) الصادر فى 2/5/2019 تم تحديد الدورة المستندية والإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤشرات الجغرافية و كذلك تحديد الرسوم ونموذج شهادة التسجيل لافتا إلى انه يتم حصر المنتجات الزراعية  المختلفة بالمحافظات المصرية والتى يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافى.

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