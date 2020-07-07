» كورونا.. تسجيل 118 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة بالعراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 حالة وفاة و2426 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 11813 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 624420 نموذجا".

وأضاف، أن "الوزارة سجلت أيضاً 1511 حالة شفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق حتى الآن 64701 إصابة، وحالات الشفاء 25764 حالة، بينما الوفيات فوصلت 2685.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 94 حالة وفاة و1796 إصابة بفيروس كورونا.



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