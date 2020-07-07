جراب لتنقية الماء من الشوائب أثناء التنقل في الشارع

07 يوليه 2020 - 05:29 م

عندما تغادر المنزل، وفي اللحظات التي تريد فيها تنقية المياه بسرعة من مجموعة متنوعة من المصادر، يمكن أن يساعد جهاز "جو بيور" في تنقية الماء من أي صنبور، والذي يمتص الشوائب ويزيل الروائح لضمان مياه نظيفة وصحية.





ويعمل هذا الجراب الصغير القوي كمغناطيس عندما تسقطه في زجاجة الماء أو الكوب، ويجذب أي شوائب وسموم وملوثات (الرصاص والكروم والزرنيخ والنحاس والزئبق والكلور والفلورايد) إلى الجهاز.





ولأنه يقوم بجمع واحتواء الأشياء السيئة، فإنه يؤدي في نفس الوقت إلى معادن صحية في المشروب لرفع مستوى الأس الهيدروجيني إلى 7.4.





واستنادًا إلى بعض مراجعات شركة "أمازون" التي تعرض المنتج، يمكن أن يحقق جهاز "جو بيور" نتائج رائعة. وكما قال أحد المراجعين: "يمكنني تذوق الفرق في الماء باستخدام جو بيور بود" وإيجاد الطعم أفضل من إبريق بريتا الخاص بي".





ويكتب مراجع آخر (مقيم في كاليفورنيا): "طلبت من زوجي إجراء اختبار من خلال ملء كأسين من ماء الصنبور؛ واحد مع جو بيور، والآخر بدونه. لا أتمتع بحاسة تذوق جيدة (على سبيل المثال، لا يمكنني تمييز فحم الكوك الغذائي عن فحم الكوك صفر) وكنت قادرًا على تحديد المياه النقية في أي وقت من الأوقات!".



