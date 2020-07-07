مسئول: عائد السياحة من جيب السائح لجيبكم

07 يوليه 2020 - 12:39 م

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار بجامعة القاهرة، أن السياحة أكثر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد حيث كان العائد منها العام الماضي 13 مليار دولار، معقبًا: "عائد السياحة يذهب من جيب السائح إلى جيب المواطن".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"مع الإعلامية رشا مجدي، معظم الضرر الواقع على الاقتصاد المصري قادم من الخارج وليس من الداخل حيث إن السياحة تأتي من الخارج وليس من الداخل وغيرها من المؤثرات الأخرى في الاقتصاد.



وتابع: "مصر كانت ثالث أعلى معدل نمو في العالم بـ5.6 قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن غلق الاقتصاد كان يؤثر على مصر لأنها دولة كبيرة تعدادها 100 مليون نسمة.



وواصل حديثه: "الغلق الكلي يعني توقف الإنتاج نتيجة غلق المصانع ومن ثم ترتفع الأسعار، لافتًا إلى أن تعافي السياحة يحتاج إلى عدة أشهر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

