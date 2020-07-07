"صلوا لأجلي".. حقيقة تعرض البابا تواضروس لأزمة صحية

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الحدث اليوم

البابا تواضروس

الكنيسة الأرثوذكسية

رد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تعرض البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأزمة صحية، قائلاً: "البابا بخير وبصحة جيدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "الحقيقة أنه لا توجد تجمعات ولا توجد لقاءات بسبب ظروف فيروس كورونا وبالتالي يتم التواصل عبر منصات إلكترونية".

وتابع: "كلنا وعلى رأسنا البابا تواضروس نصلي من أجل مختلف القطاعات في الدولة من أجل الخلاص من هذه الأزمة"، معقبًا: "كان الدور اليوم الصلاة من أجل البطريرك وذلك من تسجيل إلى الأقباط والشعب المصري".

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال صباح أمس الإثنين: "صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة فالأب البطريرك يحتاج للصلاة ترفع فى الصباح والمساء فى مثل هذه الظروف الصعبة"، جاء ذلك عبر فيديو مسجل على صفحة الكنيسة الرسمية.

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