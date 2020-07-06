» المخابرات العامة تنعى الفريق العصار.. هذا ما قالته

06 يوليه 2020 - 10:00 م

نعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإانتاج الحربي، والذي وافته المنية عصرا اليوم، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.



وأضاف الجهاز، مساء الاثنين: «رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون»..



توفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



وولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

