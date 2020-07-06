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نشأت الديهي يُحذر: أزمة سد النهضة وجودية لن تبقي ولا تذر

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أزمة سد النهضة تعتبر الشغل الشاغل لـ 100 مليون مواطن مصري، وهناك حالة اهتمام شامل بما ستخرج به هذه الجولة من المفاوضات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارة الري أصدرت بيان أكدت خلاله عدم تحقيق أي قدر من التوافق بين الدول الثلاث من الناحية القانونية والفنية، والمباحثات مازالت مستمرة حتى الآن.

ونوه "الديهي"، بأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا 200 ملي، بأكثر من 900 مليار متر مكعب، بينما حصة مصر منها 55 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5%.

وأكد، أن ما يجري من مباحثات ومفاوضات بشأن سد النهضة يهدف لعدم الوصول لنقطة لا تريدها الدولة المصرية، مشددًا على أن الدول التي تريد تنمية شعوبها لا تتحمل الدخول في حروب، مشددًا على أن أزمة سد النهضة وجودية، والموضوعات التي تتعلق بوجود البشر لا تبقي ولا تذر.

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