نشأت الديهي ناعيًا "العصار": "رجل مخلص وهب حياته لخدمة الوطن"

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نعي الإعلامي نشأت الديهي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفاه الله مساء اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه كان رجلًا مخلصًا وهب حياته لخدمة الوطن،  كان في أصعب الأوقات صلبًا مقاتلَا مواطن مصري يشعر بآلام الوطن والمصريين، رجل مقاتل مؤدي مثقف عف اللسان، ويمثل أيقونة رجال القوات المسلحة الذين حملوا أرواحهم على كفهم، وكان أحد القادة الذين تناسوا حياتهم وأسمائهم وشخصياتهم ووضعوا مكانها اسم مصر، رحم الله محمد العصار القيمة والقامة والمكانة والمكان، وربنا يعوض عنه مصر خير.

رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وأبنائه وزملائه والشعب المصري الصبر والسلوان، اللهم أرحمه وأغفر له وأغدق عليه برحماتك وصب على اهله وذويه الصبر والسلوان" 


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