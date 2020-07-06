رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا بعد وفاة "العصار"

06 يوليه 2020 - 07:59 م

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا قبل قليل، نعت فيه اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه على "فيس بوك": "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر احد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".



وتابع: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

