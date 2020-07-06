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إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر

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ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

أحمد سالم

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ممدوح حمزة

أمن الدولة

الممنوعين من السفر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج الناشط السياسي ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر.

ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 يوليو للشهود.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وجاء منها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ”تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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