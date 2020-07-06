تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

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الجنايني

مباراة الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ستكون فى موعدها المحدد لها ولن تؤجل إلا بقرار واضح من الحكومة، ووضح أن الإعلان عن جدول الدورى سيكون خلال أيام.

وأضاف عمرو الجناينى، خلال المؤتمر الصحفي لتحاد الكره للكشف عن شكل مجسم الكرة الموحدة التى ستقام بها جميع مباريات المحليه، “نسعى لزيادة دعم الأندية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عطل حسابات كثيرة لدى اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لائحة الانتخابات لاتزال فى مرحلة التشاور .”

وداعب عمرو الجناينى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال المؤتمر بسبب صعوبة وضع جدول الدورى فى ظل غموض أجندة الكاف قائلا، “أنت شهيد”.

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