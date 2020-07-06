بنسبة 20%..التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنهم يعملون على اختزال حلقات تداول المنتجات وتطوير الأسواق سعيا وراء تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 20%.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنهم لم يشهدوا زيادة سعرية في المنتجات، أو نقص بها أثناء أزمة كورونا، معقبا:" مصر مصنفة في المركز 55 من إجمالي 189 بأنها دولة قادرة على إمداد المواطن بكل السلع دون نقص".

وأشار إلى أن عدد القضايا التموينية التي يتم ضبطها خلال جائحة كورونا وصل إلى 1000 قضية يوميا، موضحا أنهم يعملون على تأسيس شركة مساهمة للبورصة السلعية الفترة المقبلة بشراكة مع أكثر من 10 جهات في القطاعين العام والخاص.

وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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