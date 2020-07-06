أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

06 يوليه 2020 - 09:32 ص

تقام اليوم عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، بعدما عادت الحياة جزئيا في أغلب دول العالم، بعد تجميد النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير x إيفرتون - الساعة التاسعة مساء على قناة "beIN SPORT HD 2 ".

الدوري الإسباني

ليفانتي x ريال سوسييداد - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة "beIN SPORT HD 3 ".

إشبيلية x إيبار - الساعة العاشرة مساءا على قناة "beIN SPORT HD 3 ".

الدوري الألماني

هايدنهايم x فيردر بريمن - الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة "beIN SPORT HD 4 ".