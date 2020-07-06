التنمية المحلية: اللي هيتحدي الحكومة هيخسر كتير

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الشيشية

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توعد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المخالفين المُقدمين للشيشة في المقاهي رغم التحذيرات بمنع هذا السلوك السيئ، قائلا: "من يقدمون الشيشة يتحدون الحكومة معقبا:"اللي هيتحدي الحكومة هيخسر كتير".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، سيتحمل من يتبع تقديم الشيشة بالمقاهي العقاب الرادع، موضحًا أنه سيتم تشميع وغلق المقهى وسحب العداد الكهربائي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم اتخاذ أقصى العقوبات، موضحًا أنه مضى في قبل إجراء الفتح على اشتراطات ولابد من الالتزام الإجراءات الاحترازية،مشيرا إلي أن منع الشيشية جاءت كاشتراط وقائي للفتح في ظل انتشار فيروس كورونا.

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