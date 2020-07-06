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هجوم صاروخي علي مطار بغداد يستهدف سكن الدبلوماسيين والقوات الأمريكية

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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بغداد

الجيش الامريكي

ميليشيات

تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي بصاروخ كاتيوشا  غير موجه ، مساء أمس بالقرب من سكن القوات الأمريكية والدبلوماسيين الأمريكيين.

ووجه المسئولون الاتهام للميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم عليا لمطار الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح .

ويعتبر هذا الهجوم الصاروخي هو السابع علي المطار في أقل من شهر ، مما دفع الجيش الأمريكي لنشر الصواريخ المضادة ومدافع هاون والتي يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد .


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