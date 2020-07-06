هجوم صاروخي علي مطار بغداد يستهدف سكن الدبلوماسيين والقوات الأمريكية

متابعات- أمينة عبد العال
تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي بصاروخ كاتيوشا غير موجه ، مساء أمس بالقرب من سكن القوات الأمريكية والدبلوماسيين الأمريكيين.
ووجه المسئولون الاتهام للميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم عليا لمطار الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح .
ويعتبر هذا الهجوم الصاروخي هو السابع علي المطار في أقل من شهر ، مما دفع الجيش الأمريكي لنشر الصواريخ المضادة ومدافع هاون والتي يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد .
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