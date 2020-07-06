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تامر حبيب عن رجاء الجداوي: «أمي الثانية ماتت النهاردة»

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وصف الكاتب والسيناريست تامر حبيب رحيل الفنانة رجاء الجداوي بأنه بمثابة رحيل أمه الثانية، قائلاً: "أمي الحقيقية ماتت من سنتين وأمي التانية ماتت النهارده بجد أنا إتربيت في بيتها وطول عمري بقول عندي أمين وابين أمي الثانية رجاء الجداوي وابويا حسن مختار".
وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية "العربية الحدث" تقديم الاعلامية لميس الحديدي قائلاً: "أنا صديق اميرة وأنا في إبتدائي وكنت بحب الفن وفتحت عيني على رجاء الجداوي الي إتعلمت منها كل حاجة.. كنت بشوف عندها العالم الي كنت بحلم بيه.. كانت بالنسبة ليا في صغري الساحرة الطيبة الي بتحققلي أحلامي وكبرت إكتشفت أنها الساحرة الطيبة لكل الناس كان عندها عطاء كبير وأمومة مفرطة مشيراً إلى أن عطائها كان مستمر لكل الناس دون اي مقابل من أول يوم في حياتها لحد النهاردة".
وحول ذكرياته مع مسلسل "عالم النسيان"، قال دور "زينب" زوزو في المسلسل أنا شفته من الاول لايق عليها لانه قريب من شخصيتها رغم إعتراض البعض وقالوا رجاء الجداوي ست إرستوقراطية وأنا قلتلهم الروح واحدة، كاشفاً أن علاقة دينا الشربيني برجاء الجداوي كانت حديثة عهد وخرجت من إطار المسلسل لعلاقة حب وامومة حقيقية دفع الاخيرة لمهاتفة رجاء الجداوي يومياً بعد المسلسل.
 

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