احذرها.. "الصحة" تحدد أطعمة تزيد من الإصابة بـ"كورونا"

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اصابة

أطعمة

كورونا

حددت وزارة الصحة ، من تناول عدد من الأطعمة، قالت إنها تؤدي إلى تقليل المناعة ما يسهل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القائمة التي أعدتها الوزارة عدد من الأطعمة وهي "السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة" حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن وأمراض مزمنة مثل ضغط الدم.

كذلك في القائمة الوجبات السريعة وذلك لتجنب مخالطة الآخرين مما يقلل من العدوى بفيروس كورونا.

وتأتي الأطعمة المصنعة والمعلبة ضمن قائمة الصحة المصرية حيث من الضروري الامتناع عنها لتقوية المناعة ضد "كورونا".

كما طالبت الوزارة باستخدام الملح اليودي، وتقليل استخدام الملح اليومي لأقل من ملعقة واحدة صغيرة، والابتعاد التام عن التدخين والكحوليات.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.


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