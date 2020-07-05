  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:44 م
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

احذرها.. "الصحة" تحدد أطعمة تزيد من الإصابة بـ"كورونا"

هالة زايد

تحذير خطير من الصحة بعدم تناول هذه الأطعمة

جيزلين ماكسويل

تفاصيل وأسرار مثيرة حول اعتقال «ماكسويل» ذراع «إيبستين»

إيران- كورونا

إيران: حالة وفاة كل 10 دقائق بكورونا

الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي

قصة المنشور الذي أشعل الحرب ضد «عبدالله رشدي»

سعد الصغير

زوج كيم كاردشيان يتسبب في تصدر سعد الصغير الترند

يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

اليونان تمنع دخول القادمين من صربيا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

#

5شروط من الزمالك للسماح للاعضاء دخول النادى

#

"المواصفات والجودة" :لا يوجد كمامة تمنع دخول الفيروس

#

بدرية أحمد ترد على منعها من دخول الكويت

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأحد، أنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من السادس وحتى 15 يوليو، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلغراد يوم الجمعة، وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.

وقالت السلطات اليونانية، إنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من غد الاثنين الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، باستثناء الحالات الضرورية.

ورفعت اليونان التي تعتمد على السياحة بشدة، كل قيود السفر في أول يوليو، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل دوري.

ونجحت اليونان حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس وسجلت نحو 3500 حالة إصابة وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى ويرجع ذلك في الأساس إلى إعلان الحكومة فرض إجراءات العزل مبكرا في كافة أرجاء البلاد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب بعد سقوطها بالشارع
» إطلاق ثلاثة صورايخ على مستوطنات محاذية لغزة
» تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية