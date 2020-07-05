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شاهد.. شمس الكويتية في وصلة رقص جريئة داخل طائرة خاصة

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شمس الكويتية
شمس الكويتية

محمد فضل

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شمس الكويتية

فنانة

رقص جرئ

عادت الفنانة الكويتية ،شمس، لإثارة الجدل بعد نشرها فيديو ترقص فيه بمناسبة رفع الحظر في دولة الإمارات- حيث تقيم فيها- بسبب فيروس كورونا.

وهذه المرة نشرت شمس الكويتية، فيديو، من داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر عن دولة الإمارات.

وأقامت شمس حفلة رقص على متن الطائرة وظهر معها العديد من الهدايا، كما عبرت عن فرحتها بتلك اللحظة ووثقتها من البداية إلى النهاية.

ونشرت المطربة، الفيديو، عبر حسابها على "سناب شات"، معبرة عن سعادتها بقرار رفع حظر الطيران لأنها لا تستطيع أن تجلس في أي بلد أكثر من أسبوع.

وأضافت قائلة: "بسكر الجوال أول سفرة بعد الكورونا.. ما ابي نكد ابي سفر.. واللي عنده شي لايقول خليه يوفر كلامه".

وكانت الإعلامية مي العيدان شنت هجوما حادا على الفنانة شمس بعد فيديو الرقص الأول، مشيرة إلى أنها تحب استعراض جسدها، وأنها ليست كويتية كونها تعيش خارج الكويت، كما أنها تحب الهنود في سوق السمك، في إشارة منها إلى تصريحات مؤخرًا لشمس بأنها تعرضت للتحرش من العمال الهنود في سوق السمك بالإمارات كونها كانت ترتدي ملابس غير لائقة بالسوق.


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