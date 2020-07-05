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بطل «المؤسس عثمان»: زوجتي أجمل امرأة على وجه الأرض

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النجم التركي و زوجته النجمة التركية فهرية أفجين
النجم التركي و زوجته النجمة التركية فهرية أفجين

محمد فضل- متابعات

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نشر الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، الذي يقوم ببطولة المسلسل التركي التاريخي "المؤسس عثمان"، منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، متغزلًا في زوجته بمناسبة الذكرى الثالثة على زواجهما.

 وكتب النجم التركي عن زوجته النجمة التركية فهرية أفجين، :"حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سويا أنا فخور بك وسأبقى".

وتابع قائلاً": فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالا.. كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة تسألونني لمَ لم نمثل معا من جديد، هذا من سوء حظي، لم أجد بعد العمل الذي يستحقها ويستحقنا سويا".

وأشار إلى أنها تمنحه كل وقتها ورفضت العديد من النصوص لأجله لا تسمح لأحد بالاقتراب منه".

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