الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

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فجع الموت، اليوم الأحد، النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بوفاة عمته- الشقيقة الكبرى لوالده-متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وجاءت وفاة عمة لاعب ليفربول الإنجليزي بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ لتلفظ أنفاسها الأخيرة.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.
وكان صلاح قد تبرع بكامل تكلفة إنشاء مركز إسعاف ليخدم أهالي قرية نجريج، حيث بلغت تكلفة المركز 600 ألف جنيه، ليخدم 30 ألف شخص.
كما تبرع بـ 15 أسطوانة أكسجين بكامل مشتملاتها الطبية، وبـ 3 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وذلك لاستخدامها مع المرضى المصابين بفيروس كورونا من أهالي قريته والخاضعين للعزل المنزلي الإجباري.

وشهدت قرية "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح الكثير من الإصابات بفيروس كورونا.
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