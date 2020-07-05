  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:47 م
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

عمر البشير

«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

صور لتشييع جثمان الجداوي

آخر الأخبار

صور تشييع الجداوي
صور تشييع الجداوي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الآلاف يحتشدون أمام مسجد المشير استعدادًا لتشييع "مبارك"

تشييع

صلاة الجنازة

الجداوي

انتشرت صورة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث وضع الجثمان في صندوق خاص في الأمام.

وقام  أفراد الأطقم الطبية بأداء صلاة الجنازة عليها قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة من أجل دفن الجثمان بمقابر البساتين.

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحلة بكلمات ومواقف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ذكر أن رجاء الجداوي قدمت على مدار تاريخها ما يزيد عن 350 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وظلت في تصويره حتى قبيل الإعلان عن إصابتها بالفيروس بـ 5 أيام.

ونظرا للإجراءات الصحية والطبية ، يجري دفن الجثمان ومراسم تشييعه وفق الإجراءات الطبية التي تقرها وزارة الصحة بالتنسيق مع الأسرة.

وكانت أميرة مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي قد توجهت إلى محافظة الإسماعيلية من أجل استلام الجثمان، والتقطت صور لها أمام المستشفى وهي في انتظار الانتهاء من الإجراءات كي تتسلم الجثمان.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله
» بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية