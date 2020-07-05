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القوات البحرية تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

المتحدث العسكرى

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تهريب

مخدر.

القوات بحرية

اسطول بحرى

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، حيث ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وانتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر.

هذا وتواصل القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.


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