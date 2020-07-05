» تعرف على الطلب الأخير لأشرف زكي من رجاء الجداوي

05 يوليه 2020 - 11:26 ص

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حزنه لوفاة الفنانة رجاء الجداوي والتي وافتها المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم، ناعيا إياها بكلمات مؤثرة.

وقال النقيب في مداخلته مع الإعلامية أسماء مصطفي ببرنامج " هذا الصباح ": "رجاء الجداوي فنانة قديرة ومحبوبة أحبها الجميع وأحبتهم وشاركتهم في كل المناسبات لذلك الحزن عليها كبير للغاية, مضيفا: قاومت المرض لأطول فترة ممكنة .. عاشت من أجل الفن.

وأشار زكي إلي أنه طلب من الفنانة في الفترة الأولي من مرضها أن تسجل بصوتها مقطع صوتي تطمئن فيها جمهورها علي حالتها الصحية وبالفعل سجلت وطمأنت الناس عليها إلا أن حالتها ساءت بعد ذلك وكنا نتواصل مع ابنتها للاطمئنان عليها، ولما كلمت المستشفي بالليل قالوا لي الحالة مش كويسة علشان كدة كنا متوقعين خبر وفاتها".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس " كورونا" المستجد ظلت بالحجر الصحي لمدة 43 حتى تدهورت حالتها الصحية وتوفيت صباح اليوم .