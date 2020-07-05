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لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله
لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله

عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

الألبوم الجديد

لطيفة

الأغاني الجرئية

كشفت الفنانة لطيفة في حوار صحفي لها، والذي أجرته الشرق الأوسط، عن إيجابيات وسلبيات كورونا وما تسبب فيه من تداعيات، والتي طالت الحياة الفنية.

وقالت في حوارها: "إنها لا تفضل إقامة الحفلات الافتراضية على شبكة الإنترنت، لأنها تفتقد التفاعل وحماس الجمهور".

كما كشفت لطيفة، عن تعلمها فنون الطهي والأعمال المنزلية لأول مرة خلال فترة الحجر المنزلي، التي تسبب فيها وباء كورونا. مؤكدة أنها تحب دائما الأفكار والأغنيات الجريئة التي تمس المجتمع وتعبر عنه.

وأضافت لطيفة أنها كانت متفائلة للغاية بهذا العام، لدرجة أنني فضلت طرح ألبومي الغنائي الجديد "أقوى واحدة" في بداية العام، ليكون فاتحة خير علي، خصوصا أن الألبوم يتضمن عدداً من الأغنيات القريبة للغاية من قلبي.

وتابعت قائلة: "لكن ما حدث لم أكن أتوقعه مطلقا بسبب جائحة كورونا، إذ أصبح عاماً مختلفاً وغريباً، لم يمر علي عام مثله أبداً طوال حياتي، ولكن الحمد لله على أي شيء، وأعتقد أن الأشهر الماضية تجعلنا نفكر كثيرا في نعم الله التي أنعم بها علينا، ونفكر جيداً في مستقبلنا، ونتقرب من الله عز وجل ونتذكر أن الحياة لا تساوي شيئا".

وفي حديثها عن موضوع الجرأة تقول : أنا منذ بدايتي الفنية اعتدت على الجرأة الفنية، وأقدمها في كافة أعمالي، وأتذكر أنه في  عام 1995 حينما قدمت أغنية «حبك هادي»، تم منعها من العرض في التلفزيون المصري وبعض القنوات العربية بسبب جرأة كلماتها، فأنا أحب دائما الموضوعات الجريئة والتي تمس حياتنا وتعبر عنها".

وعن أهم مكسب لها من الأزمة العالمية لكورونا، هو أنني أصبحت أمكث مع أمي طوال الـ24 ساعة، وللعلم أنا سعيدة للغاية بهذا الأمر، فهي وشقيقتي تعيشان معي، لا أنكر أنني قبل جائحة كورونا كنت أنشغل كثيراً بسبب جدول أعمالي وحفلاتي وتسجيل أغنياتي، ولكن بعد كورونا أصبحت لا أفعل أي شيء في الحياة سوى الجلوس بجوارها والتحدث معها.


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