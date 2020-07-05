الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

05 يوليه 2020 - 12:50 ص

قال الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إنه تفاجئ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشرح خلاله تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثير سلبى قوى على معنوياتها.



وأضاف "هنو "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق فى الواقعة، حفاظاً على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعى، وتابع:" بكرة فى مكتبى الساعة 9 صباحاً ستكون الفتاة والشاب فى مكتبى لعمل تحقيق رسمى من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

