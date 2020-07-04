للمرة الثاني.. الكهرباء تحذر من الطائرات الورقية لهذا السبب

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حذر أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من خطورة الطائرات الورقية كونها تؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص وتسبب أعطال في الكهرباء بعد تشابكها مع الأسلاك.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطائرات تعد وسيلة للترفيه، لكن استخدامها بالقرب من الخطوط الهوائية والجهد العالي للشبكات الكهربائية يتسبب في أضرار على المواطن نفسه عندما يحاول أن يفض تشابك الطائرة مع أبراج الكهرباء، حينها يتعرض للصعق الكهربائي ويتوفى، كما تؤدي إلى حدوث أعطال في الشبكة الكهربائية.
وكشف حمزة عن أن زيادة حجم الطائرة يؤدي إلى انزلاق الشخص والوقوع للأسفل من على أسطح المنازل، وطالب بضرورة الابتعاد عن أسطح المنازل وشبكات الكهرباء في تلك الحالة، والابتعاد عن خطوط الكهرباء أثناء استخدام الطائرة الورقية.
وأضاف المتحدث باسم الكهرباء أن هناك العديد من الشكاوى وردت بخصوص حدوث أعطاء بسبب الطائرات الورقية في أماكن الدلتا في محافظات الدقهلية والقليوبية وفي الأماكن العشوائية التي تم بنائها بالقرب من كابلات الكهرباء.

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