2 مليون مصري من العاملين بالخارج سيفقدون وظائفهم

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المصريون ـ متابعات

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قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن عدد المصريين المقمية فى الخارج 14 ونصف مواطن، ولكن وفقا لآخر احصائيات وصلوا 10 ونصف مليون مواطن، منطفة الخليج تستحوذ على 65 % ، ما يعنى 6 ونصف مليون عامل، وأكبرها المملكة العربية السعودية، وحجم التحويلات من الخارج فى 2019 هو 25.2 مليون دولار، ومن المفارقات منذ شهر يناير وفبراير حققنا معدلات أعلى وصلت إلى 5.2 مليار دولار، ولكن فى الشهرين الماضيين وصلوا 3.9 مليار
وتابع، خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، ما حدث أن العمالة تعود من الخارج حاليا، بسبب فيروس كورونا، وإجراءات الدول بتخفيق العمالة وتخفيق رواتبهم، وأيضا انخفاض سعر برميل البترول.
وأضاف، فى حدود من 1.5 إلى 2 مليون مواطن سيعودون إلى مصر، وهى أعداد تقديرية، واستيعابه داخل الدولة المصرية صعب، لأن مصر تواجه أزمة اقتصادية، سيفقدون وظائفهم، وهناك مبادرات لفتح مجالات العمل للعائدين من الخارج، لأن مصر تواجه شبح البطالة رغم انخفاض النسبة من 14 % عام 2014 إلى 9 % هذا العام، وأناشد العائدين من الخارج ومهم رأس مال أن يستثمروه فى مشاريع إقتصادية.
من جانبه قال حمدى امام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، شركات إلحاق العمالة تشهد كبوة كبيرة لم تشهدها منذ 50 عام، ولكن الأرقام التى ذُكر أنها ستعود إلى مصر رقم كبير، وأعتقد أنه مليون فقط، وليس 2 مليون، ولكن هذا المليون لن تستطيع الدولة المصرية أن تستوعبه، وربما يكون رقم إضافى إلى البطالة فى مصر،و أعتقد أننا سنحتاج من 5 إلى 7 سنوات لنتعافى من هذه الأزمة وتخطى مشكلة تحويلات المصريين فى الخارج.
وتابع، لابد من فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية، ونعترف أننا بحاجة إلى أسواق كبيرة وليس فقط الأسواق الكلاسيكية، وفى الأشهر الماضية طلبت دول أسيوية عمالة مصرية لمصانع سيارات.

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