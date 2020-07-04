سائق توك توك يتعدى على شرطي بالضرب في سوهاج

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تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ
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عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش
ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد
الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم
بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت
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