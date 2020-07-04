بيان من الصين عن فيروس جديد أكثر قوة من كورونا

04 يوليه 2020 - 09:17 م

أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم "السبت" أن فيروس إنفلونزا الخنازير الذي يحمل التسلسل الجيني (جي 4) لا يشكل تهديدا فوريا لإحداث جائحة جديدة.

وذكر المركز -في أحدث دراسة نشرها اليوم- أن الخطر المرتبط بالفيروس المعروف باسم G4 EA H1N1 لم يزدد، موضحا أن الفيروس ورغم إمكانية انتقاله من الحيوان إلى الإنسان إلا أنه ليس لديه القدرة حاليا على الانتقال من إنسان لآخر.

وأضاف المركز أن احتمال إصابة عامة الناس بالفيروس "منخفض للغاية"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على النظافة الشخصية والبيئية الجيدة في الحياة اليومية وتقليل الاتصال المباشر بالماشية والدواجن والحيوانات البرية.

وكانت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أشارت في وقت سابق إلى أن الفيروس المعروف باسم G4 EA H1N1 والوارد ذكره في الدراسة (التي نشرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم) عبارة عن سلالة من إنفلونزا الخنازير، وهو سبب شائع للإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير. ويعتقد الخبراء أن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الدراسة (بشأن خطورة الفيروس) ليست قوية؛ لأن عدد عينات الاختبار ليس كبيرًا بما فيه الكفاية.

