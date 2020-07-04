» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا

04 يوليه 2020 - 09:17 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن ما أثير حول الشاب المتحرش أحمد بسام زكي، والذي يثار أنه تحرش بأكثر من 100 فتاه؛ لكون الأمر يمس سمعة فتياتنا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن النيابة العامة والشرطة حتى هذه اللحظة لم يصلها أي بلاغ من الفتيات المتحرش بهم.

وتابع، أن أمن الأسرة المصرية والمجتمع المصري يبدأ من هذا الأمر، داعيًا النائب العام والحكومة المصرية لإغلاق تطبيق "التيك توك" نهائيًا، لكونه اصبح سيء السمعة وسبب انتشار كل هذه الجرائم، مناشدًا الأسر باحتضان أبنائهم والاستماع لهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم، معقبًا للفتيات: "أي بنت تواجه مشكلة تحكي لأسرتها ومتخفش".





