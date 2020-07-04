  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:11 م
Advertisements
بحث متقدم
رانيا يوسف

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. تسجيل 1324 إصابة اليوم و79 حالة وفاة

الشرطة السعودية

بالفيديو.. ذعر بعد إطلاق نار بشكل عشوائي في السعودية

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

الفيديو

بالفيديو.. بكاء إعلامية سعودية على الهواء والسبب صادم

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا

آخر الأخبار

الفنانة للا فضة عن الشاب المتحرش: "كان ممكن أكون أحد ضحاياه"
الفنانة للا فضة عن الشاب المتحرش: "كان ممكن أكون أحد ضحاياه"

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي عن تصريحات توكل كرمان حول سد النهضة الإثيوبي: "قمة الفجر"

#

نشأت الديهي: الصيف الحالي انتخابي وسوق عكاظ سياسي

#

فنانة شهيرة تشعل "تيك توك" بفيديو جديد

#

فتاة تقلد عبلة كامل وتشعل الـ تيك توك

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن ما أثير حول الشاب المتحرش أحمد بسام زكي، والذي يثار أنه تحرش بأكثر من 100 فتاه؛ لكون الأمر يمس سمعة فتياتنا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن النيابة العامة والشرطة حتى هذه اللحظة لم يصلها أي بلاغ من الفتيات المتحرش بهم.
وتابع، أن أمن الأسرة المصرية والمجتمع المصري يبدأ من هذا الأمر، داعيًا النائب العام والحكومة المصرية لإغلاق تطبيق "التيك توك" نهائيًا، لكونه اصبح سيء السمعة وسبب انتشار كل هذه الجرائم، مناشدًا الأسر باحتضان أبنائهم والاستماع لهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم، معقبًا للفتيات: "أي بنت تواجه مشكلة تحكي لأسرتها ومتخفش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين
» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا
» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة
» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا
» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية