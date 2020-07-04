الفنانة للا فضة عن الشاب المتحرش: "كان ممكن أكون أحد ضحاياه"

قالت الفنانة الشابة للا فضة، أن الشاب المتحرش أحمد بسام ذكي، والذي تحرش بأكثر من 100 فتاة حاول التواصل معها مرتين، معقبة: "لو كملت كلام معاه كان ممكن أكون أحد ضحاياه".
وأضافت "فضة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هذا الشاب حاول الحديث معها من حيث اهتمامها بالغناء، وطلب منها النزول لمقابلته للعمل سويًا.
وناشدت، أي فتاة بعدم التواصل مع أي شخص لا يعرفه بشكل شخصي، ولا يخرجوا معه، معقبة: "متنزليش مع حد متعرفهوش حتى لو علشان شغل".