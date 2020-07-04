» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا

04 يوليه 2020 - 07:26 م

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة كيمبرلي جويلفويل، صديقة جونيور النجل الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.





وتعتبر جويلفويل المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز" من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.





وكانت مساء الجمعة في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.





وقال متحدث باسم الحملة في بيان: "بعد اختبار إيجابي، تم عزل كيمبرلي على الفور للحد من أي تعرض".





وأضاف: "إنها في حالة جيدة، وسيتم إعادة اختبارها للتأكد من صحة التشخيص نظرًا لأنها بدون أعراض، ولكن كإجراء وقائي، سيتم إلغاء جميع الأحداث القادمة".



