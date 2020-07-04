  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:00 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

أطباء يخرجون "مقص" من بطن مريض بعد 18 عاما

إعلام سعودي: "القحطاني" يرقد في العناية المركزة وحالته خطرة

المصري موسى بن الحسن

الجزائر تستعيد رفات بطل مصري من فرنسا (صور)

الإمارات

شاهد.. مستشفى في الإمارات تحتفل بخروج آخر مصاب بكورونا

أمير الكويت

أمريكا تتحدث عن دور أمير الكويت في الخليج

غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا

آخر الأخبار

سمكة القرش
سمكة القرش

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

هجوم على سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن

توفي شاب بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل أستراليا.
أصيب الشاب (20 عامًا)، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإصابات خطيرة في ساقه، ونزف كثيرًا من الدم خلال الهجوم الدموي في كوينزلاند بأستراليا.

وحضرت طائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث في جزيرة فريزر بكوينزلاند في الساعة 2 ظهر اليوم. وعلى مدى أكثر من ساعة حاول الفريق الطبي إنقاذ الغواص، لكن إصاباته كانت شديدة جدًا وتوفي في مكان الحادث، وفقًا لخدمة الإسعاف في كوينزلاند.

نقلت المروحية جثة الضحية إلى الشاطئ تمهيدًا لتسليمها الى الطبيب الشرعى، بحسب قناة "9 نيوز".

يأتي ذلك بعد مقتل متنزه قي كوينزلاند بارك يبلغ من العمر 23 عامًا في هجوم لأسماك القرش في نفس المنطقة في أبريل الماضي.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في هجمات لأسماك القرش في أستراليا هذا العام. وقُتل غواص يبلغ من العمر 57 عامًا قبالة غرب أستراليا في يناير ، وتوفي راكب أمواج عمره 60 عامًا في نيو ساوث ويلز في يونيو.

سجلت أستراليا أكبر عدد من وفيات أسماك القرش في العالم على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وكان لنيو ساوث ويلز أكبر عدد من الهجمات بـ 146، تلتها كوينزلاند بـ 86 ، وغرب أستراليا بـ 81.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/scuba-diver-20-killed-shark-22300446

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات
» "كورونا" يواصل الارتفاع في السعودية
» «كلوب» لهذه الأسباب واثق في عدم رحيل "صلاح"
» أول صورة لمؤسس السعودية قبل 110 عام
» برقية عاجلة من الملك سلمان لرئيس الجزائر
» الصيادلة: مفيش حد بيعمل كدا غير المصريين
» الزمالك يغرى "بوطيب" برقم خيالى
» بشري سارة من المالية عن الحوافز والعلاوات الجديدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية