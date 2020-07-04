» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا

04 يوليه 2020 - 05:16 م

توفي شاب بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل أستراليا.





أصيب الشاب (20 عامًا)، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإصابات خطيرة في ساقه، ونزف كثيرًا من الدم خلال الهجوم الدموي في كوينزلاند بأستراليا.





وحضرت طائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث في جزيرة فريزر بكوينزلاند في الساعة 2 ظهر اليوم. وعلى مدى أكثر من ساعة حاول الفريق الطبي إنقاذ الغواص، لكن إصاباته كانت شديدة جدًا وتوفي في مكان الحادث، وفقًا لخدمة الإسعاف في كوينزلاند.





نقلت المروحية جثة الضحية إلى الشاطئ تمهيدًا لتسليمها الى الطبيب الشرعى، بحسب قناة "9 نيوز".





يأتي ذلك بعد مقتل متنزه قي كوينزلاند بارك يبلغ من العمر 23 عامًا في هجوم لأسماك القرش في نفس المنطقة في أبريل الماضي.





ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في هجمات لأسماك القرش في أستراليا هذا العام. وقُتل غواص يبلغ من العمر 57 عامًا قبالة غرب أستراليا في يناير ، وتوفي راكب أمواج عمره 60 عامًا في نيو ساوث ويلز في يونيو.



