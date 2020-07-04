بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة

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اسماء المصابين

البحيرة اليوم

وقع حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "دمنهور- دسوق"، اليوم السبت، أمام قرية سنهور، بمحافظة البحيرة.
وجاء الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الميكروباص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.
وننشر أسماء المصابون في الحادث وهم تسع على النحو التالي: 
"أحمد ناصر رضوان 28 عامًا، فاتن عبدالعزيز عبدالعال 25 عامًا، السيدة كامل السقا 36 عامًا، سارة محمود مكاوي 20 عامًا، محمد إسماعيل حمادة 70 عامًا، سماح السعيد السيد 55 عامًا، الشحات أحمد عيسى 46 عامًا، اسينات أحمد البحيرى 4 أعوام، نسمة محمد إسماعيل حمادة 17 عامًا، ".
حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وأزيلت آثار الحادث من الطريق.

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