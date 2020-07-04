ظهور ملابسها الداخلية.. إعلامية شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

محمد فضل
في موقف محرج للغاية وعلى الهواء مباشرة، تعرضت له الشخصية التلفزيونية البريطانية الشهيرة ?جوزي جيبسون?، وذلك بعد أن ظهرت ملابسها الداخلية على الكاميرا، نتيجة تمزق الجامبسوت الذي كانت ترتديه.
وفي التفاصيل، وخلال بث مباشر كانت تقوم به جيبسون ضمن برنامج This Morning ، مع المذيعين فيليب سكوفيلد وهولي ويلوبي، اللذين كانا في الاستوديو، لاحظت ويلوبي الأمر لتقول لها أن ملابسها الداخلية مكشوفة، مما دفعها لمحاولة إخفاء الأمر.
وبدت هولي في حيرة من التمزق الذي حدث في ملابسها، متسائلة هل حدث التمزق قبل أو أثناء البث، لترد جوزي أن التمزق ربما قد حدث عندما كانت في طريقها لتصوير المقطع أثناء ملء سيارتها بالبنزين.
'You've got a little split there - was that some overzealous ghostbusting maybe?'— This Morning (@thismorning) July 2, 2020
We had to find out what was going on with @Josiestweet's outfit - but we didn't expect this explanation!
Stream #ThisMorning live from 10am ??https://t.co/Q7IV485mUn pic.twitter.com/yMp7lH2f0n
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