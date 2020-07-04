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الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

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الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

الحياة السياسية

الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب
الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

عبد القادر وحيد

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الجزائر

الفتوى

الصلاة

جماجم الشهداء

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، بيانا، اليوم السبت، بخصوص الصلاة على رفات الشهداء، عقب استعادة جماجمهم من فرنسا.

وأكدت الوزارة في بيانها : " إجابة على السؤال بخصوص حكم الصلاة على هؤلاء الشهداء الأماجد، فإن لجنة الفتوى توضح بأن جماهير العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم، لأنهم أحياء فقد اختاروا الموت فوهنت لهم الحياة الدنيا".

وأضافت الوزارة أن هذا هو الذي دلت عليه السنة النبوية الصحيحة، منوهة أنه ثبت في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم  "أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصلّ عليهم".

وكات الجزائر قد استعادت العشرات من جماجم الشهداء من خلال مفاوضات مع فرنسا، تزامنا مع الذكرى الـ 58 للاستقلال.


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