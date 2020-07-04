صاحبة قضية التحرش:في حاجات لسه متكلمتش عنها

04 يوليه 2020 - 12:11 م

كشفت صباح، صاحبة قضية التحرش بالفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش.



وأكدت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل ما نشرته عن واقعة الشاب المتحرش صحيح، وحدثت بالفعل، معقبة: "في حاجات لسه متكلمتش عنها ومش هعرف أتكلم فيها حاليا".



وأضافت أن أكثر من 50 فتاة تواصلت معها، وأحداث الوقائع مختلفة عن بعضها، مضيفة أن الفتيات يتعرضن للتحرش في الشوارع، ويخشين الإفصاح عن الواقعة، حتى لا يتعرضن للوم.



وتابعت:"بنقابل التحرش في الشوارع في مصر، حتى لو الواحدة معاها دليل بتخاف تتكلم، الفتيات كانوا يخافون من الإفصاح عن ما تعرضن له على يد هذا الشاب عشان عادات المجتمع التي تلقي دائما باللوم علي الفتيات".

