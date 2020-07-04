أديب: جنرال روسي أخبرني بهذه المفاجأة عن بوتين

04 يوليه 2020 - 11:58 ص

قال الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب إن بوتين باقي إلى الأبد، وإن الزمن الآتي هو زمن روسيا برعاية صينية.

وأضاف أديب في مقال له نشرته الوطن بعنوان " بوتين إلى الأبد" أن روسيا لم تعد فى عهد بوتين هى ذلك «الدب الروسى» الثقيل البطىء الحركة، ولكن أصبح القرار الاستراتيجى واضحاً بشكل شفاف.

وعن طبيعة وشخصية بوتين يقول أديب :" إن أفضل تعريف لعقلية بوتين ومنهج تفكيره هو ما قاله لى جنرال روسى متقاعد يعرف جيداً بعضاً من صفاته الشخصية: «إنه تاجر ماهر يلعب فى ساحة السياسة، وهو سياسى شرس يستخدم نفوذه فى إبرام صفقاته التجارية».

وتابع قائلا : استطاع الرئيس الروسى أن يؤمن لنفسه مقعداً فى رئاسة بلاده، ولعب دوراً متعاظماً فى تشكيل سياسات العالم حتى العام 2036، أى لمدة 16 عاماً مقبلة

وأشار أديب إلى أنه فى زعماء الدول الخمس الكبار يصبح بوتين الروسى، وتشى الصينى أكثر زعيمين لهما ضمانات استمرارية فى حكم بلادهما.

واستطرد أديب في حديثه عن بوتين : يستطيع الآن، رجل الكى. جى. بى، ورجل القانون، والكاتب، والشاعر، ولاعب الجودو، والصياد الماهر، وعاشق الموسيقى، والمتمكن من خمس لغات أن يمارس دوره كرئيس، ويستمتع بكل هذه المواهب والخبرات فى مقره بمنتجع سوتشى أو بين جدران الكريملين التاريخية الفاخرة.

وأوضح أن بوتين هو القيصر الجديد، الذى يعيد أمجاد أسرة رومانوف، ولكن مزود بسلاح نووى، وصواريخ باليستية، وتصدر قائمة منتجى الغاز، وتأثير واضح فى سياسات العالم، منوها أن روسيا باتت لاعبا أساسيا فى ملفات أوكرانيا، وسوريا، وليبيا، وكوريا الشمالية وتركيا وإيران.