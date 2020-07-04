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"بخاف منه ".. قصة وزيرة رفضت التسجيل مع مفيد فوزي

الحياة السياسية

الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي
الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي

إيمان هاني

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نبيلة مكرم

مفيد فوزي

صد البلد

سرد الإعلامي مفيد فوزي، بعضا من التفاصيل المتعلقة بحياته العملية و الشخصية مصرحا بمعلومات تذاع لأول مرة علي الهواء . وقال فوزي خلال لقائه في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كانت تخشى الحوار معي.

و أضاف أن الوزيرة نبيلة مكرم رفضت التسجيل معه في برنامج "حديث المدينة"، عندما كانت في القنصلية المصرية في إيطاليا وقالت حينها :"مش عايزة أسجل معاه بخاف منه"، وفي النهاية وافقت على التسجيل معي.

 وتابع :"أنا مش دنجوان لأن لفظ الدنجوان ينطبق على الشخص الذي يملك القدرة على التأثير، لكن الجاذبية التي يمتلكها الإنسان رزق، مردفا :"أنامش حسين فهمي ولا محمود حميدة ولا آسر ياسين ولا يوسف إدريس".

وواصل حديثه قائلا :"أنا خلطة فيها شخصيتي وقلمي ونبرتي وطلتي "، مؤكدًا أنه يرى في صوته "حدية".

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