فجر السعيد للإخوان: "يا مغتصبين.. النار لكم للأبد"

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فجر السعيد

القبس

الدويلة

فجّرت تصريحات مبارك الدويلة البرلماني الكويتي السابق عقب ظهوره في تسريب ما يعرف بخيمة القذافي موجة من الجدل لا تزال مستمرة في الخليج عامة، والكويت خاصة.

الإعلامية الكويتية فجر السعيد هاجمت الإخوان قائلة :" الإخوان فجأة بدأوا يستشهدون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" .. إنتوا طهروا ألسنتكم واخرسوها عن الطعن في أعراض مخالفيكم الرأي وطهروا أياديكم من اغتصاب أموال الصدقات ثم استشهدوا بالأحاديث".

وكانت السعيد قد أكدت في مقطع فيديو لها أن: "أول دولة نجحت بالقضاء على الإخوان وإبادتهم سياسياً هي دولة الإمارات".

وتابعت : " لذلك يكرهون الإمارات وحكامها.. ونحن نقول للإخوان وأتباعهم وفروخهم  "جعلكم في نار وضيق للأبد".

وأشارت السعيد إلى أن الإخونچية  معصبين على صحيفة القبس فبغيرون كل القوانين عشان يحرون ملاك القبس هههههههههههههههههههه الحين عرفت حكومة ردة الفعل من وين جايبه أفكارها من تأثرها بالإخوان ...المهم الإخوان يدّعون بأنهم يدعون للحريات يمكن يقصدون الحريات فقط لهم وليس لسواهم".


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