  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:19 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

فيديو لمذيعة بي إن سبورت: ضرب مذيعة على مؤخرتها في بث مباشر

الصفحة الأخيرة

ضرب مذيعة في بث مباشر
ضرب مذيعة في بث مباشر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

#

"بي إن سبورت" تتوقف عن بث أحد الدوريات الخمس الكبرى

#

قتل ضابط أمريكي في بث مباشر على "فيسبوك"

#

مذيعة بي إن سبورت: حرقوا قلبي منهم لربنا

فيديو

بي إن سبورت

انيا الافندى

ضرب مذيعة

نشرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع فيديو يجمع عددا من المواقف المحرجة لمذيعين على الهواء مباشرة، والتي كان أكثرها إحراجا، ضرب مذيعة بمضرب التنس على مؤخرتها.

وعلقت مذيعة بي إن سبورت على مقطع الفيديو، الذي جمع مقاطع لمواقف متفرقة بالقول :" زملاء المهنة".

وبدأ الفيديو بظهور مذيعة وهي في بث مباشر على الهواء مباشرة، والتي أصابتها ضربة خاطئة من لاعب تنس على مؤخرتها، ما تسبب لها في صدمة .

ويظهر الفيديو أيضا إحدى المذيعات، والتي ارتبكت فجأة ودخلت في وصلة صراخ بسبب ظهور رجل من أصول أفريقية خلفها.

وفي الفيديو أيضا ترضت أكثر من مذيعة لعمليات وقوع مفاجء على الأرض منها ما هو بين المياه أو الأماكن العامة ، ومنها ما هو داخل الاستوديوهات.

وتفاعل متابعو الأفندي مع مقطع الفيديو الذي تم بثه، معربين عن أمنياتهم بأن تكون واحدة من هؤلاء الضحايا، حيث علق أحدهم :" عقبال عندك".. وقال آخر :" وينك أنت منهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية