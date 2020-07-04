الباز:الإخوان وراء التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة

04 يوليه 2020 - 10:00 ص

تحدث الإعلامي محمد الباز،عن الأزمة الراهنة بين مصر و إثيوبيا بشأن سد النهضة ، قائلا :" إن مصر لا تعارض على حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء، ولكن الحفاظ على حقوق الآخرين لا يعني أن نعرض حياتنا للفناء".



وأضاف "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشعب الإثيوبي يخوض أكبر حرب ضد مصر بسبب سد النهضة، فهم يرون أن مصر تريد حرمانهم من التنمية والمياه.



و تابع:" الإثيوبيين كونوا صورة مغلوطة عن المصريين بسبب تصريحات قيادات الجماعة الإرهابية خلال اجتماع الجماعة عن سد النهضة الذي أذيع على الهواء، معقبا :" الإخوان هم السبب في أزمة سد النهضة الآن".



وأعلنت الخرطوم، أمس الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.



وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.



وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

