إعلامي:"إحنا مبنقولش كل اللي عندنا

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الإعلامي محمد موسي
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الداخلية

الحدث اليوم

محمد موسي

عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية ، تحت شعار "إحنا هنا مستعدين"، في إطار استعدادات القوات المصرية لمواجهة أي خروج عن القانون.

 وعلق "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، على الفيديو قائلا: الفيديو يوضح التدريبات الاحترافية التي يتلقها رجال الشرطة لمواجهة كافة الأخطار وقدرتهم على التعامل والتصدي للخارجين عن القانون".

و تابع: الحقيقة الفيديو ده عينه بسيطة من كفاءات وأسود الشرطة المصرية إحنا مبنقولش كل اللي عندنا إحنا بس بنطلع اللي ممكن يطلع والجدع يقرب ويشوف هيتعمل فيه إيه".

 وواصل حديثه قائلا :" يعني باختصار دي رسالة لكل أهل الشر عايز تجرب قرب، أسود الداخلية مستنية تقرقشك" هذا وقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وأضاف الرئيس السيسي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم  والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".

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