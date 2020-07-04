"المفتي" يكشف سرا خطيرا عن سيد قطب

04 يوليه 2020 - 09:38 ص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن جماعة الإخوان المسلمين ، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، قائلا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري للجماعة".



وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، قائلا :" سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودا".



وتابع :" سيد قطب قال " "إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمين لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما ادعى قطب،مؤكدا أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب".



وواصل حديثه :" جماعة الإخوان الإرهابية وتوابعها ما هم إلا أداة لضرب المصريين بعضهم ببعض تحت ما يسمى "التدمير الذاتي"؛ فرايتهم عمية غير واضحة، وقيادتهم ممولة، وصغارهم مستغلون مضللون".

