هل "ماتت إكلينيكيا"..طبيب "الجداوي " يفجع قلوب محبيها

04 يوليه 2020 - 09:30 ص

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا.



وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، انتشرت أنباء حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قائلا:" إن أي مريض يتم تركيب الأنبوبة الحنجرية له يعتبر مات".



وتابع:"رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة و يتم تخديرها دائما".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

