تحذير هام من "الصحة العالمية" للعالم بشأن إصابات كورونا

03 يوليه 2020 - 11:50 م

حثّت منظمة الصحة العالمية الجمعة الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد على «الاستفاقة» و«الانخراط في المعركة» لأن «الأرقام لا تكذب».



وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي إنه «حان الوقت فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام. أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام»، وأضاف «يجب على الناس الاستفاقة».



ومن جانبها، قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن حوالى 30 في المئة من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدى إلى مرض أشد خطورة.



وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، لرويترز على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف «أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع».

