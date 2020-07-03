» "بكري" يناشد وزيرة الصحة بهذا الأمر الهام

03 يوليه 2020 - 10:10 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مستشفى فرشوط في محافظة قنا يعاني الأمرين من انتشار وباء كورونا بشكل كبير.



وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المصابين بالآلاف ولا يوجد مستشفى، ولا عزل طبي ولا توجد عناية في هذا المكان المهم، مؤكدًا أن الكثير فقدوا حياتهم.

