حارس الزمالك يرد على متهميه بادعاء الإصابة بكورونا

03 يوليه 2020 - 09:46 م

رد محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على من يتهمونه بـ ادعاء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد عقب تواجده في مقر النادي اليوم لإجراء مسحة طبية جديدة له استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري.

وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: " {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} صدق الله العظيم.

وأعلن محمد عواد منذ فترة عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد عقب اجرائه لـ المسحة الطبية وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".

